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Польский эксперт оценил шансы Качиньского сформировать правительство Польши

Польский эксперт Вишневский: Качиньский может «перетянуть» голоса для формирования правительства
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Президент Польши Анджей Дуда будет тянуть время до созыва новоизбранного сейма для того, чтобы дать возможность партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского «перетянуть» на свою сторону депутатов для формирования правительства. Об этом 18 октября «Известиям» заявил польский журналист, главный редактор портала Strajk.eu Мачей Вишневский.

«По нашему парламентскому обычаю, право формирования правительства получает председатель партии, которая набрала больше всего голосов. Значит, в данном случае это Качиньский, но у него нет пока столько сил, чтобы сформировать правительство. Это удастся только в случае, если он сумеет набрать недостающее количество депутатов. Это около 40 голосов, если не ошибаюсь. Может, ему удастся «перетянуть» депутатов из партии «Конфедерация» и «Крестьянской партии», — сказал он.

Если же Качиньский не сможет набрать недостающее количество голосов, то право формировать правительство будет у оппозиционной партии «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Польши Дональдом Туском, считает польский эксперт.

«У Туска уже готова коалиция с «Левыми», «Третьим путем», и это будет выполнимая задача. <…> У президента есть 30 дней до созыва новоизбранного сейма. Я думаю, что господин Дуда будет как можно дольше тянуть, чтобы дать время Качиньскому попробовать перетащить на свою сторону депутатов из других партий», — отметил Вишневский.

Пока ничья: в Польше подсчитывают результаты выборов в парламент
Лидирует правящая партия, но шансы сформировать правительство получила оппозиция

Накануне партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше с результатом 35,38%, однако она не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев предположил в разговоре с «Известиями», что правительство будет формировать «Гражданская платформа» вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».

В тот же день «Гражданская коалиция» (состоит из «Гражданской платформы», «Польской инициативы», «Партии зеленых» и ряда других польских политических партий) заявила о готовности выдвинуть Туска на пост премьер-министра Польши.

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