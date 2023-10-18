Президент ЮАР обсудил с Зеленским мирное урегулирование ситуации на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирное урегулирование на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября сообщается на сайте офиса президента Украины.

Как отмечается, Рамафоса заверил, что ЮАР продолжит активно участвовать в Африканской мирной инициативе и в переговорах по Формуле мира на Украине, которые проводятся на уровне советников по национальной безопасности.

Президент ЮАР также отметил, что продолжает предпринимать посреднические усилия, направленные на поиск мирного решения по Украине.

Также главы государств подтвердили настрой на более тесное сотрудничество и общее стремление к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее в этот день российский президент Владимир Путин назвал условие для переговоров по ситуации на Украине. Киеву необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если он хочет начать переговорный процесс, заявил он.

В конце июля Рамафоса отметил, что конфликт на Украине должен завершиться мирным путем, так как это отвечает интересам обеих сторон. В свою очередь, Путин ответил, что предложенные африканскими коллегами инициативы по мирному урегулированию ситуации изучены и высоко оценены.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.