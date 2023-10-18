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Жителю Тынды вынесли приговор за гибель 10-летней девочки в пьяном ДТП

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Суд в Амурской области вынес приговор 35-летнему автомобилисту из города Тынды за гибель 10-летней девочки в пьяном ДТП. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Трагедия произошла 25 марта 2023 года на улице Дина Рида в Тынде. Установлено, что пьяный водитель выехал на тротуар и сбил 10-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые шли в попутном направлении, пишет ИА PriamurMedia.

Автомобилист с места происшествия скрылся, не предприняв никаких мер для оказания первой медпомощи и не вызвав скорую. Девочка погибла на месте, мальчику был причинен легкий вред здоровью.

Как уточняет Амурская служба новостей, впоследствии мужчина добровольно выплатил матери погибшего ребенка 800 тыс. рублей.

Тындинский районный суд признал водителя виновным по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»). Мужчина приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.

6 октября стало известно, что виновника в смертельной аварии на улице 1905 Года в Москве Вячеслава Пивовара приговорили к 12 годам лишения свободы. Мужчина, управляя грузовиком в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли два человека.

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