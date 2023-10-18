Небензя назвал лицемерием вето США на резолюцию Бразилии по Ближнему Востоку

США проявили лицемерие, наложив вето на бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку в Совете Безопасности ООН. Об этом 18 октября заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Только что мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег. С самого начала, не выступая в принципе против идеи принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и лишь рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук. Поскольку это в итоге не удалось, им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски», — заявил он на заседании Совбеза ООН.

Небензя процитировал главу корпорации Loсkheed Martin Джеймса Тэклета, который заявил, что нет смысла удерживать Израиль от военной операции в секторе Газа, так как она способствует развитию военно-промышленного комплекса.

«Комментарии излишни. В этом вся суть политики США от Ближнего Востока до Украины или Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавил дипломат.

Ранее этим же днем Совет Безопасности ООН отклонил бразильский проект ближневосточной резолюции, на который американская сторона наложила вето. За документ, предусматривающий отмену указания жителям сектора Газа переместиться на юг анклава, проголосовали 12 членов совета. Россия и Великобритания воздержались от голосования.

СБ ООН также отклонил поправки РФ к бразильской резолюции, предполагающие призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждение ударов по палестинской территории. Против выступил постоянный член Совета Безопасности США. На документ было наложено вето.

До этого Россия предлагала СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Однако резолюция не была принята 16 октября, поскольку не набрала необходимых девяти голосов за. Против резолюции выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Помимо России, проект поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Остальные страны воздержались.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.