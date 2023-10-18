Черное море начнут патрулировать самолеты с комплексами «Кинжал»

Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут регулярное патрулирование над Черным морем. Об этом 18 октября сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

«Это не угроза, то, что я сейчас скажу. По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что патрулирование будет осуществляться самолетами МиГ-31, которые вооружены комплексами «Кинжал», имеющими дальность свыше 1 тыс. км со скоростью девять махов.

Данное решение было принято на фоне действий США, которые, все больше втягиваясь в ближневосточный конфликт, «затащили две авиационные группировки в Средиземное море», подчеркнул Путин.

Президент указал, что этот шаг не является угрозой кому-либо, однако Россия будет осуществлять визуальный контроль с помощью оружия над тем, что происходит в Средиземном море.

Как отметил 18 октября военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями», комплекс «Кинжал» объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты. По его словам, скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука, что делает его недостижимым для любых систем перехвата.

Ранее, 15 октября, истребитель Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем. Уточняется, что беспилотник RQ-4B Global Hawk приближался к границе России со стороны Черного моря, при приближении российского истребителя Global Hawk развернулся.

6 октября российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом Р-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США над Норвежским морем. При приближении российского истребителя американское воздушное судно развернулось. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами.