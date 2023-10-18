Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом
Мир
Байден пообещал обратиться к конгрессу США за пакетом помощи Израилю
Общество
Легендарный танк Великой Отечественной войны отправили в Мелитополь
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
Байден заявил о данных Пентагона об ответственности ХАМАС за удар по госпиталю
Общество
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Мир
США сбили два атаковавших американские силы в Ираке беспилотника

Черное море начнут патрулировать самолеты с комплексами «Кинжал»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут регулярное патрулирование над Черным морем. Об этом 18 октября сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

«Это не угроза, то, что я сейчас скажу. По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что патрулирование будет осуществляться самолетами МиГ-31, которые вооружены комплексами «Кинжал», имеющими дальность свыше 1 тыс. км со скоростью девять махов.

Данное решение было принято на фоне действий США, которые, все больше втягиваясь в ближневосточный конфликт, «затащили две авиационные группировки в Средиземное море», подчеркнул Путин.

Президент указал, что этот шаг не является угрозой кому-либо, однако Россия будет осуществлять визуальный контроль с помощью оружия над тем, что происходит в Средиземном море.

Как отметил 18 октября военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями», комплекс «Кинжал» объединяет в себе достоинства скоростного истребителя, который сам по себе является сверхзвуковым, и ракеты. По его словам, скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука, что делает его недостижимым для любых систем перехвата.

Что такое ракета «Кинжал»: дальность и скорость, патруль в Черном море
Самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми комплексами присмотрят за Средиземноморьем

Ранее, 15 октября, истребитель Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем. Уточняется, что беспилотник RQ-4B Global Hawk приближался к границе России со стороны Черного моря, при приближении российского истребителя Global Hawk развернулся.

6 октября российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом Р-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США над Норвежским морем. При приближении российского истребителя американское воздушное судно развернулось. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023