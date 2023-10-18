Путин: на Украине задумываются о переговорах, но этого недостаточно

Украинская сторона начала задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем, однако она должна сделать шаги в этом направлении. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае.

По мнению Путина, чтобы продемонстрировать желание договориться, Киев и Запад должны сделать конкретные шаги в этом направлении. При этом следует воздерживаться от «театральных жестов», если киевские власти действительно желают начать переговоры. Российский лидер отметил, что для начала необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, принятый на Украине.

Российский лидер также подчеркнул, что в Киеве сменилась риторика. Если раньше на Украине призывали нанести России поражение на поле боя, то сейчас все больше обсуждается дипломатический путь разрешения конфликта, добавил российский лидер.

Путин охарактеризовал такую трансформацию риторики правильной. Российский лидер указал и на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности переговоров.

«За это похвалю. Но этого недостаточно», — подытожил президент России.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Готовность Зеленского к мирным переговорам в последнее время допускают в СМИ. Так, 15 октября, польский журнал Myśl Polska писал, что в своих ежедневных выступлениях Зеленский почти не касается темы положения украинской армии на фронте, упоминая больше палестино-израильский конфликт. До этого, 13 октября, американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.