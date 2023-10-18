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Сюжет:

Байден пообещал обратиться к конгрессу США за пакетом помощи Израилю

Байден намерен запросить у конгресса беспрецедентный пакет помощи для Израиля
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден обратится к конгрессу с просьбой предоставить пакет военной помощи Израилю. Об этом он заявил 18 октября.

«Позднее на этой неделе я запрошу у конгресса США беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля», — сказал он во время выступления в Израиле.

Байден добавил, что Вашингтон продолжит поставлять боеприпасы для системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Кроме того, США выделят $100 млн в качестве гуманитарной помощи Палестине.

Ранее в этот день Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда» и продолжат работать партнерами на Ближнем Востоке для предотвращения ущерба гражданскому населению.

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Байден прибыл в страну с визитом в среду, 18 октября, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит президента США стратегически значимым.

Ранее, 16 октября, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что администрация США запросит свыше $2 млрд на помощь Украине и Израилю. Вместе с тем 13 октября сообщалось, что Вашингтон передал Израилю второй самолет с грузом вооружений.

Ближневосточный конфликт обострился утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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