Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Актер Евгений Артемьев скончался на 69-м году жизни. Об этом 18 октября сообщил Театр имени Комиссаржевской.

«Евгений Евгеньевич обладал светом и солнцем, которые ему удалось не растерять и в зрелом возрасте. Коллектив Театра имени В.Ф. Комиссаржевской скорбит вместе с близкими. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Причины смерти актера не уточняются.

С 2004 по 2015 годы Артемьев работал в Театре имени Комиссаржевской, был заведующим труппой. До этого он ушел в детский «Театр на Неве».

Артемьев снимался в таких фильмах, как «Два голоса», «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Торпедоносцы». Также он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Хроники убойного отдела».