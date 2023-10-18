В РФ оценили позицию КНДР касательно присоединения новых регионов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 18 октября, заявил, что Москва ценит позицию Пхеньяна касательно вхождения в состав РФ новых регионов.

«Мы высоко ценим вашу принципиальную однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», — отметил он во время официального приема от имени правительства КНДР.

Кроме того, министр указал на тот факт, что государство является одной из немногих стран, которая открыто заявляет о своей солидарности с Россией.

Ранее в этот день Лавров прибыл с визитом в КНДР. 19 октября он проведет встречу со своим северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

4 октября 2022 года глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су сообщил, что Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России. Как подчеркнул дипломат, страна с уважением относится к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры.