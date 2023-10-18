Три новые котельные запустили в поселке Сулук в Хабаровском крае

В поселке Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края ввели в эксплуатацию три новые котельные. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным регионального министерства ЖКХ, общая мощность котельных составляет 5,7 Гкал/ч. Оборудование приобретено в лизинг у российского завода-изготовителя во Владивостоке. Стоимость составила 144 млн рублей.

Ввод новых котельных позволил сократить на 15% потери тепла, эксплуатационные затраты и расход топлива, а также снизить себестоимость производства энергии почти в два раза и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, в населенном пункте полностью заменены сети водо- и теплоснабжения. Стоимость работ составила почти 8 млн рублей.