Мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватского района в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В населенном пункте Верхнеторецкое на улице Октябрьской, дом 277, тяжелое ранение получила женщина 1958 года рождения», — сообщило представительство в Telegram-канале.

Также в результате обстрела был поврежден частный жилой дом.

Ранее, 16 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

15 октября мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.