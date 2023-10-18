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Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района ДНР

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватского района в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В населенном пункте Верхнеторецкое на улице Октябрьской, дом 277, тяжелое ранение получила женщина 1958 года рождения», — сообщило представительство в Telegram-канале.

Также в результате обстрела был поврежден частный жилой дом.

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Ранее, 16 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка. О пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

15 октября мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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