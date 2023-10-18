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Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США

Косачев: РФ имеет право проводить ядерные испытания в ответ на действия США с отзывом ДВЗЯИ
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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После отзыва Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия сможет проводить эти испытания в ответ на действия США без нарушений обязательств по договору. Об этом 18 октября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил о том, что РФ ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, а Соединенные Штаты отказались принять аналогичное решение еще в 2018-м.

«Тем самым сегодня ситуация уравнялась — мы имеем возможность проводить испытания в ответ на американские испытания без нарушения своих обязательств по договору», — написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия продолжит соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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Вопрос о необходимости отзыва ратификации ДВЗЯИ был поднят 5 октября президентом РФ Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

18 октября Госдума приняла в III, окончательном, чтении закон об отзыве утверждения договора. Под законопроектом свои подписи поставили 438 депутатов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что РФ сегодня отзывает ратификацию ДВЗЯИ, поскольку США также не ратифицировали его. По его словам, Россия при этом не собираемся проводить ядерные испытания, но показывает, что играться со страной и обманывать ее на протяжении очень многих десятилетий она не позволит.

Еще в июне глава государства отметил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. Вместе с тем США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент, подчеркнул тогда российский лидер.

ДВЗЯИ был принят в сентябре 1996 года. Он предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Отзыв ратификации, по разным оценкам, не означает начала испытаний, а скорее подстегивает гонку вооружений.

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