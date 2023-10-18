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Бастрыкин призвал запретить продажу сим-карт без предъявления паспорта

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 18 октября призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта.

«Считаю, что необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который объясняет механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов. Он считает, что его принятие поможет противодействовать мошенничеству.

Бастрыкин выразил мнение, что противодействию киберпреступности также могут содействовать подготовленные МВД РФ поправки к законодательству, которые разрешают правоохранителям получать без решения суда доступ к перечню информации, передаваемой через интернет.

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Еще в августе сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт. Под угрозой блокировки находятся корпоративные сим-карты и карты, которые раздают на улицах без заключения договоров.

В России с начала весны вступили в силу новые поправки в КоАП РФ, предусматривающие усиление ответственности за заключение договора с абонентом, данные которого не указаны или оформлены на подставное лицо. Как отметили в Роскомнадзоре, выявление нелегальных карт и их блокировка позволят сделать рынок мобильной связи в России более прозрачным.

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