Две девочки пропали в Тюменской области

В Тюменской области пропали Анна и Анастасия Б., одной из них четыре года, другой — девять лет. Об этом 18 октября сообщили изданию URA.RU в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«В районе 13:00 папа детей приехал домой для того, чтобы отвезти старшую дочь на занятия в школу, но дома детей не оказалось», — сообщили в пресс-службе.

Фото: ЛизаАлерт

По информации поискового отряда, после обнаружения пропажи детей отец начал поиски. Недалеко от дома он наткнулся на велосипед и беговел, которые принадлежат девочкам.

Сейчас на месте работают полицейские, кинологи, а также волонтеры поискового отряда.

25 сентября в тайге Хакасии пропали пять подростков 2008–2010 годов рождения, которые ранее ушли в лес за орехами и перестали выходить на связь. В их поисках задействовали 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Спустя 12 часов после исчезновения подростков нашли в 7 км от деревни Нижний Матур живыми.