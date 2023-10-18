Москва высоко оценила позицию КНДР по вхождению в состав РФ новых регионов

Россия высоко оценила позицию КНДР, касающуюся вхождения новых регионов в состав РФ. Об этом 18 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства КНДР.

«Мы высоко ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», — заявил Лавров.

По его словам, КНДР — одна из немногих стран, открыто заявивших о своей солидарности с Россией.

4 октября 2022 года КНДР поприветствовала вхождение новых регионов в состав России. Как заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, страна с уважением относится к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Министр иностранных дел России находится в КНДР с официальным визитом 18 и 19 октября. Он прилетел туда после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. 19 октября у него запланирована встреча со своим северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Ранее, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

30 сентября 2022 года в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры.