Два взрывоопасных предмета обнаружили в Великих Луках

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на берегу пруда в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка» в среду, 18 октября.

Инцидент произошел на улице Васи Новикова. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения. Специалисты идентифицировали находку как минометную мину диаметром 82 мм, пишет Псковское агентство информации.

Еще один боеприпас нашли вблизи деревни Фотьево Великолукского района во вторник, 17 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации опасного предмета выезжали специалисты из группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Находка оказалась артиллерийским снарядом калибра 105 мм ,отмечает Псковская лента новостей.

Похожий инцидент произошел в Псковской области в конце марта. Так, взрывоопасный предмет обнаружили в Островском районе. Группа разминирования поисково-спасательного отряда выезжала на улицу Горную в деревне Воронцово.