ЦАХАЛ открыла огонь по Ливану в ответ на обстрелы Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по Ливану в ответ на обстрелы своей территории. Об этом ЦАХАЛ сообщила 18 октября в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад были произведены выстрелы в сторону военного поста ЦАХАЛ в районе Зарита вдоль ливанской границы. Солдаты ЦАХАЛ открывают ответный огонь в направлении источника стрельбы», — говорится в сообщении.

Днем ранее израильские военнослужащие наносили удары по Ливану, реагируя тем самым на запуск противотанковых ракет по Зариту. ЦАХАЛ также сообщала о ведении танкового и артиллерийского огня по территории Ливана в ответ на обстрел «Хезболлой» с ливанской территории.

В тот же день ЦАХАЛ атаковала военные объекты этого в Ливане. Это было ответом на действия группировки «Хезболла» днем ранее, когда она ударила по пяти израильским пограничным позициям. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна даст жесткий ответ на потенциальные атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана.

Накануне, 16 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у США нет свидетельств того, что «Хезболла» готовит нападение на Израиль со стороны Ливана и собирается открыть второй фронт.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

В целом за 12 дней эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Палестины погибли 3 478 человек, из них — более 1,3 тыс. детей. Ранения получили еще 13 тыс. палестинцев. Потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.