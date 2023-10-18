Глава МО Британии призвал не забывать о Киеве из-за эскалации на Ближнем Востоке

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в среду, 18 октября, призвал Запад не забывать о поддержке Украины на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

В интервью газете Politico в ходе визита в Вашингтон Шаппс заявил, что «было бы катастрофой, если бы быстро развивающийся кризис на Ближнем Востоке» позволил Западу потерять фокус на необходимости поддержки Киева.

«Давайте не будем забывать об Украине. Очень важно, чтобы мы также удерживали внимание всего мира на этом вопросе. Мы можем сделать это. Мы можем одновременно сосредоточиться и на Европе, и на Ближнем Востоке», — сказал глава британского минобороны.

17 октября агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден запросит у конгресса около $100 млрд для помощи Украине и Израилю. В агентстве предположили, что подобный запрос вызовет серьезные разногласия в палате представителей конгресса. Так, некоторые представители в ведомстве требуют, чтобы пакет помощи Иерусалиму создавался отдельно и не включал в себя поддержку Киева.

Двумя днями ранее Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля, Он отметил, что Соединенные Штаты Америки смогут обеспечивать «международную безопасность».

Между тем бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, 13 октября высказал мнение, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке. По мнению Джонсона, Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.