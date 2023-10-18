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Якутск и Харбин подписали план совместных мероприятий на 2023—2025 годы

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Фото: ТАСС/Евгений Софронеев
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Города Якутск и Харбин (Китайская Народная Республика) подписали план совместных мероприятий на 2023–2025 годы. Об этом пресс-служба окружной администрации Якутска сообщает в среду, 18 октября.

В эти дни в Китае с рабочим визитом находится делегация Якутии во главе с руководителем региона Айсеном Николаевым. 17 октября в рамках визита состоялась встреча мэра Якутска Евгения Григорьева с мэром Харбина Чжан Цисяном.

«На встрече стороны обсудили дальнейшие планы по развитию сотрудничества между городами. <…> Стороны подписали план совместных мероприятий на 2023–2025 годы в области торгово-экономической деятельности, городского хозяйства, образования и культуры и др.», — говорится в сообщении властей.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере архивного дела между архивом Якутска и Харбинским городским архивом, уточняет ИА SakhaNews.

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Якутск и Харбин начали сотрудничество в 2005 году. Спустя два года, в 2007-м, было подписано соглашение об установлении побратимских связей.

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