В Обнинске в ДТП c пожарной машиной пострадали ребенок и пятеро взрослых

В городе Обнинске ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП. Об этом 18 октября сообщает УМВД России по Калужской области.

По предварительной информации, в 14:16 на 106-м км трассы М-3 «Украина» столкнулись автомобили Fiat Ducato и «КамАЗ», говорится в Telegram-канале УМВД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Telegram-канале прокуратуры Калужской области уточняется, что в ДТП участвовали пожарная машина и микроавтобус. По факту аварии городская прокуратура проводит проверку.

Ранее в этот день также сообщалось, что в Курске пять человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в ДТП с автобусом. Сообщалось, что около 9:35 мск на улице Энгельса в Курске столкнулись автобус ПАЗ и две иномарки. По факту аварии проводится проверка.