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В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом

Подполковник США в отставке Расмуссен: поддержка Украины в обществе ослабевает
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Поддержка Украины в американском обществе все больше ослабевает в связи с ростом внутренних проблем. Такую оценку подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен дал в среду, 18 октября.

Он отметил, что в 2022 году был проведен опрос, где более 60% населения даже не знали, где находится Украина. По словам военного, это свидетельствует о том, как население на самом деле осведомлено о стратегическом значении Украины.

Расмуссен добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с внутренними проблемами, включая угрозу экономической рецессии. Он считает, что американцам становится все менее понятно, зачем США выделяют значительные средства на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У нас есть проблемы с границами, наркотиками, бездомными. И все же мы выкачиваем более $100 млрд. Это в два-три раза больше, чем военный бюджет России до конфликта на Украине. Общественность начинает задаваться вопросами, и поддержка начинает ослабевать», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

При этом он подчеркнул, что ослабление поддержки носит постепенный характер. Так, много сторонников помощи Киеву остается со стороны демократической партии США. В республиканской же партии возможен раскол из-за роста противников дальнейшего выделения вооружений и средств, отметил он.

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15 октября американский президент Джо Байден также заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем, передает RT. Европа также не сможет помочь Украине.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, 13 октября высказал мнение, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке. По мнению Джонсона, Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

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