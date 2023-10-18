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Расчлененное тело мужчины нашли в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Выборгском районе Ленинградской области правоохранительными органами было обнаружено тело мужчины на трассе «Скандинавия». Об этом в среду, 18 октября, сообщил источник «Известий».

По информации собеседника, у погибшего были отрезаны руки, ноги и голова. Кроме того, отмечается, что признаки дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) не были установлены.

Ранее, 13 октября, мужчина, задержанный по подозрению в расчленении женщины в квартире на юго-западе Москвы, признал вину. По данным следствия, 11 октября в квартире на улице Фабрициуса в ванной комнате были найдены пакеты с расчлененной женщиной. Мужчина разрубил жертву режущим инструментом и расфасовал части ее тела. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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