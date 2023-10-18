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Эксперты обсудили женский подход к инвестициям в России

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Большинство женщин-инвесторов придерживается консервативной стратегии, где основой портфеля, как правило, являются облигации и акции. Об этом рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

«Женский подход к инвестированию является по большей части консервативным, что подразумевает, скорее, сохранение капитала и долгосрочное планирование, поэтому долгосрочные инвестиции могут стать для женской части населения приоритетным решением для обеспечения финансовой стабильности», — отметила Подгузова, выступая на организованном банком инвест-бранче «Стратегия инвестирования в условиях ужесточения ДКП».

По словам топ-менеджера ПСБ, исследования показывают, что женщины получают большую доходность за счет меньшего риска, реже совершают маржинальные сделки и чаще инвестируют в консервативные активы. «С другой стороны, излишняя осторожность и инвестиционные мифы, преобладающие в обществе, приводят к тому, что они могут упускать реальные возможности для выхода на более высокий доход, в связи с чем актуальность запуска образовательных программ, нацеленных на финансовую и инвестиционную грамотность населения, продолжает расти», — добавила Подгузова.

В ходе дискуссии участники обсудили возможности инвестиционных инструментов, калибровку портфеля и целесообразность перехода в облигации. Также на встрече говорили о том, какие акции сохраняют потенциал для роста, стоит ли сейчас заходить на фондовый рынок, если есть более консервативные, но не менее доходные финансовые инструменты, стоит ли приобретать квазивалютные инструменты. Кроме того, участники оценили альтернативные инструменты инвестирования как способ обезопасить портфель.

В инвест-бранче приняли участие представители Совфеда, Госдумы, Евразийского женского форума, аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), инвесторы, независимые инвестиционные эксперты.

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