Арестован водитель перевернувшегося в Приморье автобуса

Суд арестовал водителя пассажирского автобуса, перевернувшегося в понедельник в Приморье. Об этом в среду, 18 октября, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Мера пресечения была выбрана с учетом прокуратуры.

«Иностранный гражданин 1973 года рождения подозревается в том, что 16 октября он управлял автобусом, выполняющим международный рейс из города Хуньчунь Китайской Народной Республики в город Уссурийск, в салоне которого находился 51 пассажир», — уточнили в надзорном органе.

Мужчина не справился с управлением автобусом в районе Барабашского сельского поселения, допустил его съезд с проезжей части, где транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП два человека погибли, порядка 30 граждан обратились к медикам с травмами различной степени тяжести. Ход расследования находятся на контролеv в прокуратуре края.

Полиция возбудила уголовное дело. Автобус принадлежит китайскому предприятию, пассажирами были россияне.