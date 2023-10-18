На Камчатке завершили проектирование здания главного музея региона

В Камчатском крае завершено проектирование здания главного музея региона, которое расположится в историческом центре Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает региональное правительство.

Как рассказала министр культуры Оксана Прокопенко, под строительство выбран участок на улице Ленинской, 64, где ранее располагался кинотеатр «Камчатка», и примыкающий к нему участок на Советской, где находится здание бывшей гостиницы «Октябрьская». Площадь музея составит 7,7 тыс. кв. м.

«Команда проектировщиков в течение года разрабатывала планировочные и архитектурные решения. В стадии завершения художественная концепция экспозиции музея, также недавно был представлен эскиз дизайн-проекта общественных пространств будущего музея», — сообщила министр.

Проектно-сметная документация направлена на госэкспертизу.

ИА KamchatkaMedia пишет, что тематика выставочных залов будет посвящена открытию Камчатки, обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году, Русско-японской войне 1904—1905 годов, Курильской десантной операции 1945 года, деятельности Камчатки в годы Второй мировой войны, военной-морской культуре, развитию военно-морской мысли, стратегии, морскому образованию, традициям воспитания и обучения моряков.

Создание музея входит в мастер-план по реновации Петропавловска-Камчатского, согласно которому центр города должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов.