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Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ

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Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
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Президент Сербии Александр Вучич 18 октября заявил журналистам, что введение Болгарией акциза на транзит российского газа является странным решением.

В кулуарах форума «Один пояс — один путь» он рассказал, что повышение налогов на этот ресурс сегодня является проблемой, на которую требуется обратить внимание.

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. Спустя день после начала палестино-израильского конфликта мы договорились не позволять дизелю расти дальше, во сколько бы нам это не обошлось», — приводит слова сербского лидера агентство Tanjug.

С его слов, запасов дизельного топлива в Сербии хватит на 65 дней, нефти — на 73 дня. Газа в сербских и венгерских хранилищах находится около 700 млн куб. м. Вучича отметил, что прекращение поставок газа будет проблематичным, однако Белград и Будапешт к ним «подготовлены лучше других», добавляет «Газета.Ru».

Болгария 13 октября неделе налог на транзит российского газа в размере около €10 на каждый мегаватт/час. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград не оставят без ответа повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии.

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11 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны не справляются без российского газа. Как указал российский лидер, страны Европы и вовсе прекратили бы закупки газа из РФ по любым маршрутам, если бы считали приобретение российских энергоресурсов вопросом нравственности. В то же время сама Россия уже практически нашла альтернативу европейскому рынку по газу, отметил глава государства.

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