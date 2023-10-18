Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа из РФ

Президент Сербии Александр Вучич 18 октября заявил журналистам, что введение Болгарией акциза на транзит российского газа является странным решением.

В кулуарах форума «Один пояс — один путь» он рассказал, что повышение налогов на этот ресурс сегодня является проблемой, на которую требуется обратить внимание.

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. Спустя день после начала палестино-израильского конфликта мы договорились не позволять дизелю расти дальше, во сколько бы нам это не обошлось», — приводит слова сербского лидера агентство Tanjug.

С его слов, запасов дизельного топлива в Сербии хватит на 65 дней, нефти — на 73 дня. Газа в сербских и венгерских хранилищах находится около 700 млн куб. м. Вучича отметил, что прекращение поставок газа будет проблематичным, однако Белград и Будапешт к ним «подготовлены лучше других», добавляет «Газета.Ru».

Болгария 13 октября неделе налог на транзит российского газа в размере около €10 на каждый мегаватт/час. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград не оставят без ответа повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии.

11 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны не справляются без российского газа. Как указал российский лидер, страны Европы и вовсе прекратили бы закупки газа из РФ по любым маршрутам, если бы считали приобретение российских энергоресурсов вопросом нравственности. В то же время сама Россия уже практически нашла альтернативу европейскому рынку по газу, отметил глава государства.