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Израиль в СБ ООН представит доказательства непричастности к атаке по больнице в Газе

МИД: Израиль представит доказательства своей непричастности к удару по больнице в СБ ООН
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Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
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Израиль в ходе заседания СБ ООН намерен представить миру доказательства своей непричастности к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом 18 октября сообщил глава МИД страны Эли Коэн.

«У нас есть конкретные доказательства того, что Израиль не наносил удары по больнице Аль-Ахли. Более того, мы на 100% уверены, что это медицинское учреждение пострадало в результате падения палестинской ракеты», — сказал он в видеообращении, размещенном аккаунтом МИД Израиля в соцсети Х (бывш. Twitter).

Эти доказательства будут представлены сегодня во время заседания Совета Безопасности ООН, их сможет увидеть всё мировое сообщество, подчеркнул он.

Без предупреждения: в секторе Газа ракета попала в больницу
В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из них — женщины и дети

Ранее в этот день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что прямую ответственность за обстрел больницы в секторе Газа несет Израиль, поскольку при ударе по медицинскому учреждению использовались военные средства, которые доступны только ЦАХАЛ. Палестинское движение призвало ООН и всë мировое сообщество осудить отвратительное преступление, совершенное оккупационной армией, и остановить «жестокую агрессию и геноцид».

Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Палестинский исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

После инцидента в ряде стран начались массовые акции протеста. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на госпиталь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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