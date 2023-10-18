Отец задержанного за пентаграмму у дверей военкора «Известий» рассказал о сыне

Отец Владислава Р., задержанного в Москве 18 октября за рисунок пентаграммы у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, рассказал подробности инцидента.

Как выяснили «Известия», задержание сына застала жена Андрея Павловича, которая работает няней в детском саду. Этим утром она видела Владислава в наручниках в сопровождении четверых сотрудников правоохранительных органов.

Отец подозреваемого сообщил, что сын занимается доставкой детям готового питания. Также у Владислава есть временно безработная девушка, которая в свободное время рисует картины, молодые люди проживают в одной квартире с его родителями, узнали «Известия».

Андрей Павлович рассказал, что не понимает причин задержания сына, равно как и не знает подробностей инцидента с пентаграммой. По его словам, в общение с подозрительными людьми Владислав не вступал, а вчера вечером молодые люди находились дома.

Ранее в этот день неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина в Москве.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. При этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

После стало известно, что молодой мужчина, нарисовавший пентаграмму, задержан. Он рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Всего, по его словам, были выполнены пять заказов по пяти разным адресам. Заказчик до конца не рассказывал задержанному о значении пентаграмм.