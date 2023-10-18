Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем в результате удара по больнице в Газе
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Мир
Более 1,3 тыс. детей погибли с начала конфликта в секторе Газа
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом
Происшествия
Посетители популярного ресторана в Санкт-Петербурге пожаловались на отравления
Мир
МИД ФРГ заявил о гибели менее 10 граждан Германии в Израиле
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
Байден заявил о данных Пентагона об ответственности ХАМАС за удар по госпиталю
Мир
Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста в Лондоне
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Мир
США сбили два атаковавших американские силы в Ираке беспилотника

Отец задержанного за пентаграмму у дверей военкора «Известий» рассказал о сыне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отец Владислава Р., задержанного в Москве 18 октября за рисунок пентаграммы у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, рассказал подробности инцидента.

Как выяснили «Известия», задержание сына застала жена Андрея Павловича, которая работает няней в детском саду. Этим утром она видела Владислава в наручниках в сопровождении четверых сотрудников правоохранительных органов.

Отец подозреваемого сообщил, что сын занимается доставкой детям готового питания. Также у Владислава есть временно безработная девушка, которая в свободное время рисует картины, молодые люди проживают в одной квартире с его родителями, узнали «Известия».

Андрей Павлович рассказал, что не понимает причин задержания сына, равно как и не знает подробностей инцидента с пентаграммой. По его словам, в общение с подозрительными людьми Владислав не вступал, а вчера вечером молодые люди находились дома.

Ранее в этот день неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина в Москве.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. При этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

После стало известно, что молодой мужчина, нарисовавший пентаграмму, задержан. Он рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Всего, по его словам, были выполнены пять заказов по пяти разным адресам. Заказчик до конца не рассказывал задержанному о значении пентаграмм.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023