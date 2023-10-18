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В США предрекли новый кризис бюджета из-за помощи Украине и Израилю

Подполковник США в отставке Расмуссен: помощь Украине и Израилю вызовет кризис в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Необходимость США оказывать помощь параллельно Израилю и Украине может вызвать бюджетный кризис в стране в ноябре. Такое мнение подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен высказал в среду, 18 октября.

«Сейчас рассматриваются пакеты помощи не только Украине, но и Израилю. И все они сейчас на остановке из-за кризиса с назначением спикера палаты представителей», — рассказал военный аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Он также добавил, что в настоящее время в конгрессе в приоритете находится назначение нового спикера палаты представителей после смещения Кевина Маккарти, и какие-либо вопросы, связанные с выделением новых пакетов финансовой помощи, не решаются.

Расмуссен считает, что согласование кандидатуры только осложнит экономическую ситуацию в США и оттянет решение внешнеполитических вопросов.

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Ранее в этот день политолог-американист Малек Дудаков заявил в разговоре с «Известиями», что для президента США Джо Байдена будет проблематичным запросить у конгресса помощь для Израиля и Украины на фоне раскола.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Байден запросит у конгресса около $100 млрд для помощи Украине и Израилю, а также для безопасности американских границ, передает НСН.

По словам Дудакова, нужно понимать, что этот бюджет на данный момент является эфемерным, поскольку конгресс США еще не разобрался с выборами спикера палаты представителей.

Дудаков добавил, что нынешний бюджет является попыткой Байдена не совсем с пустыми руками приехать на Ближний Восток и показать, что у него есть план.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля, Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

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