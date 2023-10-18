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Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста в Лондоне

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которую задержали в центре Лондона во время акции протеста экологистов, оштрафовали за нарушение правил проведения общественных мероприятий. Об этом 18 октября сообщает агентство Associated Press.

20-летней активистке предъявили обвинение в нарушении раздела закона об общественном порядке, который позволяет полиции налагать ограничения на публичные собрания. Слушания по ее делу состоятся 15 ноября в Вестминстерском мировом суде Лондона. Пока же защитница освобождена под залог.

Остальным 25 задержанным протестующим, которым предъявили аналогичные обвинения, также разрешили выйти под залог. Сумма штрафов не называется.

Тунберг приняла активное участие в протесте организации Fossil Free London (FFL), выступающей за отказ от ископаемого топлива. Манифестанты пытались помешать проведению трехдневного форума Energy Intelligence Forum с участием руководителей нефтегазовых гигантов, включая Shell и Total.

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Полиция Лондона задержала шведскую экоактивистку ранее, 17 октября. На фотографии, которую сопровождало сообщение FFL, видно, как сотрудники полиции уводят Тунберг с места событий. На груди у активистки прикреплен значок с надписью «Долой нефтяные деньги».

До этого, 11 октября, в Швеции Тунберг приговорили к штрафу за неповиновение полиции во время климатической акции в нефтяном порту в июле этого года. Она должна будет заплатить 90 ежедневных штрафов в размере 50 крон ($4,6). Сама девушка не признала себя виновной, заявив, что действовала в чрезвычайной ситуации, каковой, по ее мнению, является климатический кризис.

4 июля Тунберг в Швеции была осуждена за аналогичное правонарушение: активистка принимала участие в демонстрации в Мальмё, которая нарушила движение автомобилей и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».

Грета Тунберг получила известность после выступления с трибуны ООН в 2019 году, когда упрекнула лидеров мировых держав в недостаточном внимании к проблемам экологии. В 2023 году Грета и ее единомышленники были номинированы на Нобелевскую премию мира.

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