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В Омске автомобиль протаранил кофейню

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Фото: скриншот
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В Омске на проспекте Карла Маркса автомобиль въехал в кофейню, которая располагается рядом с автобусной остановкой. Кадры происшествия появились в распоряжении «Известий».

На видеозаписи видно, как автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной, после чего отлетел на обочину и протаранил здание кофейни, выбив стекла и деревянную конструкцию.

В результате инцидента никто не пострадал. Находившийся прямо у окна посетитель заведения остался неподвижно сидеть, когда машина врезалась в здание.

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Ранее, 9 октября, стало известно, что в Сан-Франциско автомобилист протаранил лобби генерального консульства Китая. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила водителя. При этом в ведомстве отказались отвечать, был ли автомобилист вооружен и была ли авария преднамеренной.

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