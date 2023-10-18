В Омске автомобиль протаранил кофейню

В Омске на проспекте Карла Маркса автомобиль въехал в кофейню, которая располагается рядом с автобусной остановкой. Кадры происшествия появились в распоряжении «Известий».

На видеозаписи видно, как автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной, после чего отлетел на обочину и протаранил здание кофейни, выбив стекла и деревянную конструкцию.

В результате инцидента никто не пострадал. Находившийся прямо у окна посетитель заведения остался неподвижно сидеть, когда машина врезалась в здание.

Ранее, 9 октября, стало известно, что в Сан-Франциско автомобилист протаранил лобби генерального консульства Китая. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила водителя. При этом в ведомстве отказались отвечать, был ли автомобилист вооружен и была ли авария преднамеренной.