Проект «Школьный друг» стал полуфиналистом регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

Проект «Школьный друг» стал полуфиналистом в номинации «Помощь людям» ключевой добровольческой премии страны #МЫВМЕСТЕ, заняв второе место в этом году в рамках регионального этапа Премии. Полуфинал прошел в Мурманске. Команда проекта принимает участие в конкурсе уже в третий раз, поскольку Премия является отличной площадкой для обмена опытом, получения экспертной оценки и привлечения внимания к добровольческим социальным инициативам.

14 октября команда социальных проектов Фонда «Росконгресс» получила диплом от Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями на «Доброфоруме» в Санкт-Петербурге.

«Школьный друг» получил высокую оценку экспертов. Миссия проекта — помочь школьникам социализироваться, адаптироваться к жизни в обществе, получить новые знания, применить свои таланты. Команда репетиторов помогает детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повысить успеваемость в школе, подготовиться и успешно сдать выпускные и вступительные экзамены, выстроить собственный вектор профессионального развития. В задачи «Школьного друга» также входит развитие института наставничества, привлечение студентов высших и средних учебных заведений к организации и проведению занятий по основным предметам школьной программы.

«Проект «Школьный друг» — это, наверное, один из самых добрых проектов Фонда. Пусть это достаточно сложный процесс, для нас является приоритетом тема развития и профориентации молодежи, построения карьерных перспектив. Нам очень важно, что в этом году мы получили признание и смогли завоевать второе почетное место в конкурсе. Мы хотим поблагодарить всех участников проекта, волонтеров, которые вместе с нами помогают детям. А также сказать спасибо детям, которые открывают для нас свои сердца и принимают нас в тех трудных жизненных ситуациях, в которых они находятся. Эта победа — первая ступенька к признанию, самое начало, и мы не остановимся на достигнутом», — отметила заместитель директора Фонда «Росконгресс», руководитель дирекции по работе с участниками Мария Киселева.

Работа Фонда «Росконгресс» в области добровольчества и общественных инициатив была отмечена благодарностью от председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского за представление города в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ, а также за второе место в номинации «Помощь людям» трека «НКО».

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с 2020 года. Основная цель Премии – поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям. Награду лучшим в финале, который состоится в рамках форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 5 декабря в Москве, вручает президент Российской Федерации.