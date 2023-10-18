США ввели санкции в отношении связанных с ХАМАС физлиц

США внесли девять человек, связанных с движением ХАМАС, и одну организацию в санкционный список по противодействию терроризму. Об этом 18 октября сообщается на сайте американского минфина.

Так, из документа следует, что в список добавлены граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины. Вашингтон также внес в санкционный перечень компанию Buy Cash Money and Money Transfer.

Как накануне сообщил портал Axios со ссылкой на официальных лиц, что Вашингтон намерен пресечь возможность международных систем подпитывать кампанию ХАМАС. Так, источник пояснил, что ХАМАС получает доход от секретных инвестиционных портфелей и сети глобальных активов, стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов.

Ближневосточный конфликт обострился утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.