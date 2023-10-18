Жители Рязанской области массово жалуются на услуги связи

Жители Рязанской области массово жалуются на качество услуг связи. С начала 2023 года в региональное управление Роспотребнадзора поступило около 150 подобных обращений, сообщает ГТРК «Ока».

Обратившихся в надзорное ведомство не устраивало качество телефонного и интернет-соединения, навязанные платные услуги и изменение тарифных планов без предупреждения.

В Роспотребнадзоре заявили, что мобильные операторы имеют право изменять тарифы, однако обязаны уведомлять об этом не менее чем за 10 дней. Подключить платную услугу можно лишь с письменного согласия абонента, пишет 62INFO.ru.

Как отмечает РИА «7 новостей», недовольные качеством услуг могут направить претензию сотовому оператору заказным письмом с уведомлением. Если претензия не удовлетворена, сто следует обратиться в суд.

Ранее в октябре «Известия» писали, что российские автотрассы будут покрывать мобильным интернетом еще на стадии строительства, реконструкции и ремонта. Пока без интернета остаются десятки километров дорог.