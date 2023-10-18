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Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы после замечания из-за громкой музыки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На юге Москвы мужчина устроил стрельбу после замечания из-за громкой музыки. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел в районе Бирюлево-Восточное. Между таксистами и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина открыл огонь из пистолета. В результате пострадал один человек, его госпитализировали. В настоящее время устанавливаются личность и местонахождение стрелявшего, передает ТАСС сообщение пресс-службы московского МВД.

Отмечается, что конфликт начался после замечания молодого человека и девушки из-за того, что таксисты громко включили музыку.

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Ранее, 27 сентября, в Дагестане произошла перестрелка в результате разборок двух мужчин на пустыре в селе Леваши. Каждый из них привлек родственников, в связи с чем общее количество участников составило примерно 25 человек. В результате погиб начальник тыла Левашинского отдела полиции Арсен Саламов, прибывший на место преступления. Второй жертвой стал местный житель Магомедрасул Гусейнгаджиев, ранее судимый за незаконное хранение оружия.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники МВД республики задержали троих участников перестрелки, ранее объявленных в розыск. 29 сентября суд в Дагестане арестовал 35-летнего мужчину.

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