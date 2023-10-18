МИД ФРГ заявил о гибели менее 10 граждан Германии в Израиле

В результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибло менее десяти граждан Германии. Об этом 18 октября заявил представитель МИД ФРГ на пресс-конференции.

Он заявил, что число погибших составляет «однозначное» число. При этом в секторе Газа остается «небольшое трехзначное» количество немецких граждан, то есть более 100.

16 октября телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя боевого крыла ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» сообщил, что общее число заложников палестинского движения на тот момент составляло от 200 до 250 человек. Отмечалось, что 200 из них — израильские пленные, а остальные «распределены между другими фракциями».

Источник сообщил, что ХАМАС собирается освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах». Позже в этот же день телеканал со ссылкой на главу ХАМАС за рубежом Халеда Машааля сообщил, что радикальное движение собирается обменять заложников на 6 тыс. палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах.

13 октября представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило о проработке дат и маршрутов эвакуации россиян и граждан СНГ из сектора Газа. Количество заявок в списках на эвакуацию превышало 550, из них около 400 от граждан России.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.