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Карта спецоперации на Украине 18 октября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 октября можно в материале «Известий».

Как рассказали в Минобороны РФ, на купянском направлении ВС РФ отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 80 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп и нанесено поражение живой силе и технике Украины. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении общие потери Киева составили до 115 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На южнодонецком направлении подразделения отразили атаку штурмовой группы и нанесли поражение бригадам ВСУ. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие «Рапира».

На запорожском направлении общие потери противника за сутки составили до 85 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

На херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. В результате огневого поражения уничтожено до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30.

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В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14419 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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