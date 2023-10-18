Российские войска на купянском направлении отразили 13 атак штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Першотравневое, Орлянское Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны.

«Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы РФ отразили одну атака украинских войск на краснолиманском направлении, еще две — на южнодонецком и запорожском. Как уточняется, российская армия пресекла деятельность диверсионно-разведывательных групп ВСУ у населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области.

Накануне, 17 октября, Южная группировка войск также подавила девять атак ВСУ на донецком направлении. При этом военные обезвредили полевой склад боеприпасов. Российские бойцы подавили три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также гаубицу Д-20. в районах населенных пунктах Орехово-Василевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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