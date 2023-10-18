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Силы ЧФ РФ уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ

Минобороны: в акватории Черного моря уничтожен беспилотный катер ВСУ
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Силы Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

В общей сложности российские военные за сутки уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районах Донецка, населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР), Лозовое Донецкой Народной Республики (ДНР), Каменское, Червоногорка, Новофедоровка Запорожской области, Казачьи лагери, Саги Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.

В общей сложности с начала СВО российские военные уничтожили 491 самолет, 251 вертолет, 8 004 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 12 746 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, российские бойцы ликвидировали 1 163 боевых машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 6 810 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 419 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее, 17 октября, Минобороны России сообщило, что еще один безэкипажный катер ВСУ также обнаружили в акватории Черного моря. Морская авиация Черноморского флота уничтожила его.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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