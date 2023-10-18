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Посольство РФ сообщило о нагнетании СМИ антироссийской истерии в Швейцарии

Посольство РФ: СМИ нагнетают антироссийскую истерию накануне выборов в Швейцарии
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Фото: Global Look Press/Ulrich Nusko
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В Швейцарии СМИ нагнетают антироссийскую истерию в преддверии выборов. Об этом 18 октября сообщило посольство РФ в стране.

«<...> ведущие швейцарские издания продолжают искусственно поддерживать «на плаву» сюжеты, связанные с нагнетанием антироссийской истерии, в том числе в контексте приближающихся парламентских выборов в Конфедерации», — говорится в заявлении посольства.

В качестве примера приводится заявление швейцарской воскресной газеты «NZZ am Sonntag», которая обвинила «российские аккаунты» в распространении видеоролика со справившим нужду напротив посетителей кафе в Швейцарии темнокожим. Со слов издания, эти аккаунты распространением подобных видеороликов пропагандируют российские нарративы и пытаются посеять «посеять страх и раскол» в западных странах на фоне миграционной политики их правительств.

При этом в заявлении посольства отмечается и вклад ряда швейцарских политиков, а также других публичных личностей в нагнетание антироссийской истерии. Так, дипломаты указали на известного русофоба-литературоведа из Санкт-Галленского университета У. Шмида, который рассказал в интервью газете, что Россия может оказывать влияние на Швейцарию. По его мнению, весьма вероятен тот факт, что РФ могла бы попытаться «найти аудиторию среди сторонников теорий заговора».

В конце заявления дипломаты подчеркнули, что эти проблемы остаются внутренним делом Швейцарии, в которые Россия не намерена вмешиваться.

«Призываем СМИ Конфедерации не искать виртуальных виновных во внутришвейцарских проблемах и не злоупотреблять обвинениями в адрес нашей страны, звучащими всё более нелепо и неуместно», — подытожили дипломаты.

«Антироссийская пропаганда вызывает интерес к нашей стране»
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Ранее, 11 октября, постоянный представитель РФ при штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария окончательно утратила статус нейтрального игрока на международной арене, последовательно поддерживая антироссийскую линию. По словам главы российской дипмиссии, такая политика Швейцарии создает препятствия для полноценного участия России в международных мероприятиях.

До этого, 7 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическая стратегия Швейцарии с 2024 по 2027 год является достаточно антироссийской. Она указала, что в проекте стратегии внешней политики Берна был зафиксирован демонтаж принципов «вечного нейтралитета». По словам Захаровой, РФ учтет это при выстраивании отношений со Швейцарией в будущем.

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