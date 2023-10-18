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Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на развитие высокотехнологичной продукции

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделило еще 5 млрд рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Об этом в среду, 18 октября, в пресс-службе кабмина.

«Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят поддержать около 70 инновационных проектов, в том числе в области металлургии, станкостроения, химической промышленности, транспортного, нефтегазового и тяжелого машиностроения», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам премьер-министра, за последние четыре года было выделено 50 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, средства были направлены на поддержку более 300 проектов, отмечено в публикации.

Указанные разработки востребованы на рынке. По расчетам правительства, в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку.

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Ранее, 11 октября, «Известия» выяснили, что в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому регионам предложили разрешить снижать налоги для промышленных предприятий при условии роста объемов реализации продукции.

По словам лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, например, если объем реализации продукции за год увеличится более чем на 19 %, то ставка региональной части налога на прибыль должна составить 13,2 %, а не 17%, как сейчас.

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