Голикова сообщила о работе над изменениями в указе о многодетных семьях

Правительство России работает над изменениями в указе президента РФ Владимира Путина «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Об этом 18 октября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

«Сейчас в соответствии с поручением главы государства мы прорабатываем изменения в указ, который датирован началом 1990-х годов, 431-й указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами. Наверное, это продиктовано их уровнем бюджетной обеспеченности», — отметила Голикова во время своего доклада «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ».

По ее словам, в прошлом году на меры, которые предусматривает указ, российские регионы потратили 60,6 млрд рублей. В то же время за семь месяцев 2023 года на эту цель пошло 38 млрд рублей.

«Сейчас работаем над указом, готовим доклад президенту, дальше будет решение президента по поводу того, как нормативно этот вопрос регулировать», — добавила в заключение Голикова.

Ранее, 20 сентября, в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести единый критерий многодетной семьи. Под него будут подпадать семьи, в которых родились и воспитываются трое и более детей до достижения ими 18 лет или старше, например до 23 лет, если в семье есть студенты вузов и техникумов.

В связи с этим законопроектом предлагается ввести единые социальные льготы для многодетных семей. Среди них — предоставление скидки в размере не ниже 50% на оплату ЖКХ, бесплатное обеспечение рецептурными лекарствами детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте, кроме такси, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.