Мужчина погиб в результате пожара в брусовом доме под Иркутском
В селе Смоленщина под Иркутском в результате пожара в брусовом доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел в ночь на 18 октября в одноэтажном доме по улице Заводской. К моменту прибытия спасателей из-под кровли дома шел густой дым.
«Звеном газодымозащитной службы в комнате в кресле был обнаружен мужчина 1970 года рождения без признаков жизни. <…> Условием развития пожара стало позднее его обнаружение», — говорится в сообщении МЧС.
В тушении были задействованы девять человек и две автоцистерны, пишет ИА IrkutskMedia. Огонь повредил вещи, стену, пол на площади 4 кв. м. Предварительной причиной возгорания в МЧС называют короткое замыкание электрообогревателя.
Вечером 17 октября пожар случился в пятиэтажке в поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае. В результате погиб четырехлетний ребенок.