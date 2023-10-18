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Стадо российских овец не пустили в Киргизию

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Партию овец не пропустили через пункт пропуска «Озинки» из-за нарушения правил перевозки. Проверку осуществляли сотрудники Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, Саратовской таможни и погрануправления ФСБ.

Грузовик, в котором находились 32 головы мелкого рогатого скота, следовал в Киргизию, пишет ИА «Взгляд-инфо». При досмотре фуры оказалось, что отсутствует опись, а на ушных бирках овец маркером были нанесены новые номера поверх старых.

Все эти нарушения не позволили идентифицировать поголовье, проследить его при перевозке. Кроме того, перемещение животных без необходимых документов и с исправленными бирками не может гарантировать их ветеринарно-санитарную безопасность. По информации Саратовской таможни, всех животных вернули отправителю.

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