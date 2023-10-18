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Эксперт указал на возможности для расширения товарооборота между РФ и Таджикистаном

Таджикистан и РФ могут нарастить товарооборот: Данильцев рассказал о перспективах
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Таджикистан и Российская Федерация могут нарастить товарооборот за счет поставок отделочных строительных материалов, металлоконструкций, древесно- и целлюлозно-бумажных изделий, говорится в сообщении торгового представительства России в Душанбе. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев рассказал «Известиям» 18 октября, что у стран есть хорошие возможности для расширения товарооборота.

Российское торговое представительство привело данные таджикистанской статистики, согласно которым с января по август 2023 года первое место во внешних торговых связях республики с относительной долей 24,3% заняла Россия. При этом в денежном выражении двусторонний товарооборот превысил уровень $1,1 млрд, увеличившись на 3,1%.

«Возможности для расширения [товарооборота] вполне есть, потому что для этого есть, во-первых, нормативно-правовая база. Во-вторых, ресурсы и у Таджикистана есть.<…> [В том числе есть перспективы в поставках] и в металлургии. Думаю, что резерв — это также развитие торговли продовольственными товарами со стороны России и со стороны Таджикистана», — сказал Данильцев, отметив возможные перспективы в экспорте оборудования из РФ.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что такое торгово-политическое сотрудничество РФ с Таджикистаном развивается давно.

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22 мая начальник управления стран СНГ МИД Таджикистана Ахмад Саидмуродзода заявил, что российско-таджикский товарооборот в 2022 году вырос почти на 24% и составил около $1,7 млрд. Тогда же он предположил, что в 2023 году существуют возможности для того, чтобы этот показатель достиг $2 млрд.

При этом Данильцев объяснил «Известиям», что резкий рост показателей в прошлом году был связан с тем, что российские предприятия искали альтернативы поставщиков и покупателей в связи с введенными в отношении РФ санкциями и обращали внимание на входящие в СНГ страны.

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