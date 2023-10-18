Поезд сбил стадо баранов в Дагестане

Грузовой поезд столкнулся со стадом баранов в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом 18 октября сообщил источник «Известий».

Инцидент попал на видеокамеру. Около сотни баранов оказалось на железнодорожных путях, когда по ним проехал поезд.

Состав сбил несколько животных, в то время как остальные успели отбежать в сторону. Рядом в это время находились пастухи, следившие за стадом. Столкновение с животными не сказалось на движении поезда.

Ранее в августе грузовой поезд насмерть сбил лося в Городищенском районе Пензенской области. Дикой природе и государству был причинен ущерб в размере 80 тыс. рублей.