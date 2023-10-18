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В МО Белоруссии призвали Минск и Москву сохранить суверенитет при давлении Запада

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Фото: РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин
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У Белоруссии и России есть стратегическая задача — сохранение суверенитета в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада. Об этом 18 октября заявил глава белорусского минобороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«В этот сложный период, который можно назвать горячей фазой глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком, нам любой ценой необходимо сохранить суверенитет и независимость наших государств», — сказал он на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран в Москве.

По мнению Хренина, этого можно добиться лишь с помощью выстраивания новых эффективных моделей межгосударственных отношений, а также координацией внешней политики и повышением оборонного потенциала Союзного государства.

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В ходе коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что стратегическое партнерство РФ и Белоруссии особенно важно в условиях откровенно враждебной деятельности НАТО. Он отметил, что на восточном флаге альянса периодический идут крупные учения, в основу которых берутся сценарии военного конфликта с Москвой и Минском.

В середине августа Шойгу провел переговоры с Хрениным на полях международного военно-технического форума «Армия-2023». В ходе встречи министры обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Еще в апреле президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко указал, что Москва и Минск намерены и дальше расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

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