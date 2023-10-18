Пенсионерка погибла в результате наезда легковушки в Усолье-Сибирском
В Усолье-Сибирском (Иркутская область) в результате наезда легковой машины погибла пенсионерка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Наезд произошел утром 18 октября на 1805-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что 39-летний водитель Toyota Corolla Fielder сбил 76-летнюю усольчанку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате пенсионерка получила различные травмы и была доставлена в больницу. Спасти ее не удалось, через несколько часов она скончалась.
По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
12 октября в Рубцовске (Алтайский край) 14-летний мальчик взял ключи от автомобиля Toyota Corona тайком у родственников и сбил 58-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.