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Перед появлением пентаграммы на двери военкора «Известий» ему поступали угрозы

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Фото: РЕН ТВ
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Военному корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину до того, как на его двери нарисовали пентаграмму со свиной головой, угрожали расправой через SMS-сообщения. Об этом 18 октября рассказал корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

В настоящее время следователи проверяют содержание всех сообщений, которые поступали Трушнину. В них неизвестные требовали, чтобы журналист прекратил выполнять свой профессиональный долг. В противном случае обещали учинить расправу над ним и членами его семьи.

Как рассказал сотрудник управляющей компании по имени Игорь, лестничная площадка перед квартирой Трушнина сейчас выглядит так, как будто там проводили какие-то оккультные ритуалы.

«Свечки тут стояли. Сектанты или кто, это я не видел», — рассказал мужчина.

Следователи уже установили, что это не просто «происки оккультистов», а куда более опасные сторонники украинских националистов, которые пытались запугать военкора «Известий», нарисовав странные изображения на пороге и двери квартиры журналиста.

Трушнин известен своими репортажами из горячих точек. После начала специальной военной операции он регулярно бывал в зоне боевых действий в Донбассе и освещал успехи российских военных.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Инцидент произошел ранее в этот день в Москве. Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. При этом сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

После стало известно, что молодой мужчина, нарисовавший пентаграмму, задержан. Он рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Всего, по его словам, были выполнены пять заказов по пяти разным адресам. Заказчик до конца не рассказывал задержанному о значении пентаграмм.

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