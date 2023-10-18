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Путин: если Россия проиграла конфликт на Украине, пусть США заберут вооружения

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Если Россия проиграла конфликт на Украине, как заявляют в США, то пусть американские власти заберут ракеты ATACMS, поставленные Киеву, и приезжают в РФ. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Китай.

Он задался вопросом, зачем Вашингтон поставляет Киеву ракеты дальнего действия ATACMS?

«Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. <...> Ну смешно», — продолжил президент, общаясь с журналистами.

Поставка этих ракет стала ошибкой США, так как это вооружение «продлевает агонию» Украины, а результата не будет.

17 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что небольшое количество ATACMS с дальностью 165 км было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Через несколько часов Белый дом подтвердил передачу Украине этих ракет. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Киева, при этом Пентагон не подтвердил дальнейшие поставки ATACMS.

Комментируя эту информацию, телеканал CNN отметил, что США тайными поставками дальнобойных ракет Украине рассчитывали застать Россию врасплох.

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В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой ATACMS. Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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